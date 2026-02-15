MENÜ
Die Enttäuschung über ihre Leistung auf der Großschanze stand Selina Freitag ins Gesicht geschrieben.
Bild: Daniel Karmann/dpa
Die Enttäuschung über ihre Leistung auf der Großschanze stand Selina Freitag ins Gesicht geschrieben.
Die Enttäuschung über ihre Leistung auf der Großschanze stand Selina Freitag ins Gesicht geschrieben. Bild: Daniel Karmann/dpa
Annaberg
Olympia: Skispringerin Selina Freitag sucht nach Erklärung für enttäuschende Winterspiele
Redakteur
Von Anika Zimny
Im Vorfeld der Wettkämpfe in Italien zählte die Erzgebirgerin zu den Medaillenkandidatinnen. Dafür fehlten ihr am Sonntag zum Abschluss erneut viele Meter. Worauf sie sich jetzt erst einmal freut.

So wirklich böse war Selina Freitag am Sonntagabend im Auslauf des Skispringstadion von Predazzo nicht, dass es für sie schon am Montag in Richtung Heimat geht. Statt noch etwas Flair von diesen Olympischen Winterspielen in Italien aufzusaugen, womöglich sogar andere Sportarten als Zuschauerin zu besuchen, freute sich die 24-Jährige auf ein...
