Olympiasiegerin Katharina Hennig Dotzler auf Heimatbesuch: „Es tut gut, etwas Luft ranzulassen“

Annaberg
Die Skilangläuferin gönnt sich einige ruhige Tage in Königswalde. Sie verrät, warum sie eine ungewöhnliche Anreise hatte und sie im Frühjahr unter „falschem“ Namen in die Flitterwochen geflogen ist.
An diesem Montag beginnt für Katharina Hennig Dotzler so langsam aber sicher die unmittelbare Vorbereitung auf die kommende Weltcup- und Olympiasaison. Die Skilangläuferin des WSC Erzgebirge Oberwiesenthal startet dann mit einer Leistungsdiagnostik des Deutschen Skiverbandes in Oberhof. Zuvor ist für die 29-Jährige, die bei den Olympischen...
