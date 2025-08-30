Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Katharina Hennig Dotzler ist mit dem Erzgebirge verbunden – dort, wo die Olympiasiegerin das Einmaleins des Langlaufsports an die Hand bekam.
Katharina Hennig Dotzler ist mit dem Erzgebirge verbunden – dort, wo die Olympiasiegerin das Einmaleins des Langlaufsports an die Hand bekam. Bild: Thomas Fritzsch
Katharina Hennig Dotzler ist mit dem Erzgebirge verbunden – dort, wo die Olympiasiegerin das Einmaleins des Langlaufsports an die Hand bekam.
Katharina Hennig Dotzler ist mit dem Erzgebirge verbunden – dort, wo die Olympiasiegerin das Einmaleins des Langlaufsports an die Hand bekam. Bild: Thomas Fritzsch
Annaberg
Olympiasiegerin Katharina Hennig Dotzler auf Heimatbesuch: „Es tut gut, etwas Luft ranzulassen“
Von Robin Seidler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Skilangläuferin gönnt sich einige ruhige Tage in Königswalde. Sie verrät, warum sie eine ungewöhnliche Anreise hatte und sie im Frühjahr unter „falschem“ Namen in die Flitterwochen geflogen ist.

An diesem Montag beginnt für Katharina Hennig Dotzler so langsam aber sicher die unmittelbare Vorbereitung auf die kommende Weltcup- und Olympiasaison. Die Skilangläuferin des WSC Erzgebirge Oberwiesenthal startet dann mit einer Leistungsdiagnostik des Deutschen Skiverbandes in Oberhof. Zuvor ist für die 29-Jährige, die bei den Olympischen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:28 Uhr
5 min.
So will Julian Nagelsmann das WM-Ticket holen
Der Bundestrainer geht mit klaren Erwartungen in die WM-Qualifikation (Archivbild).
Die DFB-Elf startet als klarer Favorit in die WM-Qualifikation. Was passiert, wenn Deutschland nicht Gruppenerster wird – und welche Rolle neue Spieler auf dem Weg nach Amerika spielen.
Arne Richter, dpa
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
30.08.2025
4 min.
Besonderer Abschied im Erzgebirge: Mit dem Oldtimer in die Rente
Mit diesem Horch, Baujahr 1930, ging es für Simone Dolling noch einmal in alle EKH-Einrichtungen.
Nicht jeder langjährige Mitarbeiter eines Unternehmens wird so furios in den Ruhestand verabschiedet. Die Chefeinkäuferin der EKH geht in Rente - mit einem Überraschungstag.
Beate Kindt-Matuschek
03.06.2025
4 min.
Medaillen und Emotionen: Eine Olympiasiegerin und die legendäre Medaillenwand in Oberwiesenthal
Olympiasiegerin Katharina Hennig-Dotzler mit ihrer Goldenen. Erkämpft in einem dramatischen Teamsprint bei Olympia 2022. Am Dienstag konnte sie für ihre vier gewonnenen Medaillen in den vergangenen drei Jahren vier Medaillenpünktchen an die Medaillenwand in der Wintersportausstellung des Oberwiesenthaler K3 kleben.
Nicht nur ihre Goldene der Winterspiele von Peking brachte Katharina Hennig-Dotzler am Dienstag mit in die Wintersportausstellung am Fichtelberg. Dort kam sie einer Tradition nach. Im Beisein ihrer Familie glitzerte und funkelte es.
Thomas Fritzsch
06:26 Uhr
3 min.
Sachsen leisten Millionen Überstunden - meist zum Nulltarif
Die Bundesregierung und Teile der Wirtschaft würden die Arbeitszeit gern über da heute schon Mögliche ausdehnen.
In Sachsen haben die Beschäftigten im vergangenen Jahr mehr als 53 Millionen Überstunden geleistet. Experten warnen vor Überlastung. Die Bundesregierung will hingegen sogar noch mehr Extra-Stunden ermöglichen.
Jürgen Becker
01.06.2025
5 min.
Auf Heimatbesuch: Erzgebirgische Olympiasieger zwischen Training und Fans
Ein Selfie mit und für zwei Olympiasieger: Eric Frenzel und Katharina Hennig-Dotzler beim Citysprint in Annaberg-Buchholz.
Am Wochenende haben Katharina Hennig-Dotzler und Eric Frenzel beim Citysprint in Annaberg den Nachwuchs unterstützt. Die Olympiasaison im Fokus, verfolgen beide die gleiche Strategie.
Sandra Häfner
Mehr Artikel