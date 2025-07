Profi-Fußballerin gibt Sondereinheit für Brünloser Kita-Kinder

Für Sophie Weidauer ist Brünlos mehr als nur ein Heimatort. Sie genießt die Ruhe und die Nähe zu Familie und Freunden und teilt ihre Fußballleidenschaft mit den Kindern vor Ort, die in den Genuss einer besonderen Trainingseinheit kamen.

Eigentlich herrscht auf dem Waldsportplatz in Brünlos derzeit Ruhe, denn die Fußballer des TSV befinden sich in der wohlverdienten Sommerpause. Und doch ist am Dienstagvormittag dort viel los, denn 25 Kinder des Grundschulhortes der Kita Sonnenblume im Alter von 6 bis 10 Jahren erhielten ein Fußballtraining unter ganz besonderer Leitung.