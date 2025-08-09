Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Alten Herren des ESV Zschorlau spielen regelmäßig Fußball-Tennis.
Die Alten Herren des ESV Zschorlau spielen regelmäßig Fußball-Tennis. Bild: Ralf Wendland
Die Alten Herren des ESV Zschorlau spielen regelmäßig Fußball-Tennis.
Die Alten Herren des ESV Zschorlau spielen regelmäßig Fußball-Tennis. Bild: Ralf Wendland
Aue
Prominenter Neuzugang: Wismut-Legende kombiniert den Fußball nun mit einem Tennisnetz
Von Ralf Wendland
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Harald Mothes hat für die BSG Aue in aktiven Zeiten 105 Tore erzielt. Fit halten will er sich auch mit Ende 60 noch. Und wählt dazu in den Reihen des ESV Zschorlau eine ganz besondere Sportart.

Er ist das 9500. Mitglied des FC Erzgebirge und eine Legende im Lößnitztal: Harald Mothes. Mit 355 Spielen für die BSG Wismut und 105 Toren ist er nach Willy Tröger der zweitbeste Torschütze in der Geschichte des Auer Fußballs. Ein neues Kapitel schlägt der 68-Jährige jetzt bei den Alten Herren des ESV Zschorlau auf. Denn Mothes ist der...
Mehr Artikel