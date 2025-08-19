Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Pepe Albrecht (vorn) durfte sich beim Bundesliga-Radrennen in Bellheim über eine Auszeichnung freuen.
Pepe Albrecht (vorn) durfte sich beim Bundesliga-Radrennen in Bellheim über eine Auszeichnung freuen.
Zschopau
Radrennfahrer aus dem Erzgebirge trotzt starkem Wind in Bundesliga-Rennen
Redakteur
Von Sandra Häfner
Der Nachwuchsfahrer konnte die Spitzengruppe zwar nicht halten, durfte sich aber dennoch über eine Ehrung freuen. Derweil sprintete ein alter Venusberger Bekannter auf das Siegerpodest.

Starker Wind hat die Radrennfahrer beim 6. Wertungslauf der Rad-Bundesliga in Bellheim (Rheinland-Pfalz) vor große Herausforderungen gestellt, denen auch ein Venusberger Tribut zollen musste. Neben der Bundesliga-Wertung wurde in Bellheim der Sieger des 71. Großen Silberpilspreises ermittelt. Auf das große Teilnehmerfeld wartete laut Klaus...
