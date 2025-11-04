Radsport: Cross-Spezialisten aus dem Erzgebirge freuen sich über Weltcup-Punkte

Das Rennen am Chemnitzer Sportforum war diesmal außergewöhnlich stark besetzt. Trotz der internationalen Konkurrenz mischten einige Starter des RSV 54 Venusberg ganz vorn mit.

Neben deutschen Spitzen-Radsportlern haben bei der internationalen Cyclo-Cross-Veranstaltung am Chemnitzer Sportforum auch ambitionierte Fahrer aus Polen, Tschechien, Belgien und der Schweiz um Weltcup-Punkte gekämpft. Neben der starken Konkurrenz machte der nächtliche Regen das UCI-Rennen zu einer ganz besonderen Herausforderung. Trotzdem...