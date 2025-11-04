Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mit seinem 6. Platz erreichte Jan Prell (rechts) das beste Venusberger Ergebnis.
Mit seinem 6. Platz erreichte Jan Prell (rechts) das beste Venusberger Ergebnis. Bild: Klaus Fischer
Mit seinem 6. Platz erreichte Jan Prell (rechts) das beste Venusberger Ergebnis.
Mit seinem 6. Platz erreichte Jan Prell (rechts) das beste Venusberger Ergebnis. Bild: Klaus Fischer
Zschopau
Radsport: Cross-Spezialisten aus dem Erzgebirge freuen sich über Weltcup-Punkte
Von Klaus Fischer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Rennen am Chemnitzer Sportforum war diesmal außergewöhnlich stark besetzt. Trotz der internationalen Konkurrenz mischten einige Starter des RSV 54 Venusberg ganz vorn mit.

Neben deutschen Spitzen-Radsportlern haben bei der internationalen Cyclo-Cross-Veranstaltung am Chemnitzer Sportforum auch ambitionierte Fahrer aus Polen, Tschechien, Belgien und der Schweiz um Weltcup-Punkte gekämpft. Neben der starken Konkurrenz machte der nächtliche Regen das UCI-Rennen zu einer ganz besonderen Herausforderung. Trotzdem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
09:00 Uhr
3 min.
Radsport: Cross-Spezialisten aus dem Erzgebirge wollen Erfolgsserie in Chemnitz fortsetzen
Alwin Beyer (links) beim Überwinden einer Hindernispassage in München.
In den vergangenen Rennen haben es zwei Starter des RSV 54 Venusberg aufs Podest geschafft. Das macht Mut fürs kommende Wochenende, das ein Rennen quasi vor der Haustür bereithält.
Klaus Fischer
21.10.2025
2 min.
Radsport: Cross-Spezialist aus dem Erzgebirge erklimmt in Grimma das Podest
In einigen Abschnitten musste Toni Albrecht sein Rad schultern.
Obwohl beim Radcross im Grimmaer Stadtwald zwei Venusberger Hoffnungsträger fehlten, konnte der RSV 54 Silber bejubeln. Zu verdanken war das einem tapferen Einzelkämpfer.
Klaus Fischer
22:43 Uhr
2 min.
Wegen Drohne: Flugverkehr in Brüssel erneut eingestellt
Der Flugverkehr wurde eingestellt.
Schon wieder bleiben die Flieger wegen einer Drohnensichtung an einem europäischen Flughafen vorerst am Boden - diesmal trifft es Brüssel, und zwar zweimal binnen kürzester Zeit.
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
Mehr Artikel