Radsport: Cross-Spezialisten aus dem Erzgebirge wollen Erfolgsserie in Chemnitz fortsetzen

In den vergangenen Rennen haben es zwei Starter des RSV 54 Venusberg aufs Podest geschafft. Das macht Mut fürs kommende Wochenende, das ein Rennen quasi vor der Haustür bereithält.

Doppeltes Programm für die Cross-Spezialisten unter den Radsportlern: Am Wochenende warten gleich zwei anspruchsvolle Rennstrecken auf sie. Während am Samstag mit der 23. Auflage des Rennens „Rund um den Auensee“ in Granschütz die Gunsha-Cross-Serie fortgesetzt wird, macht die Cyclo-Cross-Bundesliga am Sonntag in Chemnitz Station. Das... Doppeltes Programm für die Cross-Spezialisten unter den Radsportlern: Am Wochenende warten gleich zwei anspruchsvolle Rennstrecken auf sie. Während am Samstag mit der 23. Auflage des Rennens „Rund um den Auensee“ in Granschütz die Gunsha-Cross-Serie fortgesetzt wird, macht die Cyclo-Cross-Bundesliga am Sonntag in Chemnitz Station. Das...