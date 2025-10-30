Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Alwin Beyer (links) beim Überwinden einer Hindernispassage in München.
Alwin Beyer (links) beim Überwinden einer Hindernispassage in München. Bild: Klaus Fischer
Alwin Beyer (links) beim Überwinden einer Hindernispassage in München.
Alwin Beyer (links) beim Überwinden einer Hindernispassage in München. Bild: Klaus Fischer
Zschopau
Radsport: Cross-Spezialisten aus dem Erzgebirge wollen Erfolgsserie in Chemnitz fortsetzen
Von Klaus Fischer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In den vergangenen Rennen haben es zwei Starter des RSV 54 Venusberg aufs Podest geschafft. Das macht Mut fürs kommende Wochenende, das ein Rennen quasi vor der Haustür bereithält.

Doppeltes Programm für die Cross-Spezialisten unter den Radsportlern: Am Wochenende warten gleich zwei anspruchsvolle Rennstrecken auf sie. Während am Samstag mit der 23. Auflage des Rennens „Rund um den Auensee“ in Granschütz die Gunsha-Cross-Serie fortgesetzt wird, macht die Cyclo-Cross-Bundesliga am Sonntag in Chemnitz Station. Das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.10.2025
2 min.
Radsport: Cross-Spezialist aus dem Erzgebirge erklimmt in Grimma das Podest
In einigen Abschnitten musste Toni Albrecht sein Rad schultern.
Obwohl beim Radcross im Grimmaer Stadtwald zwei Venusberger Hoffnungsträger fehlten, konnte der RSV 54 Silber bejubeln. Zu verdanken war das einem tapferen Einzelkämpfer.
Klaus Fischer
10:44 Uhr
1 min.
Chemnitz: Auto prallt in Wittgensdorf gegen Eisenbahnbrücke
Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagmorgen auf der Oberen Hauptstraße in Chemnitz-Wittgensdorf ereignet.
Ein Autofahrer ist bei einem Unfall am Samstagmorgen verletzt worden.
Anne Schwesinger
10:57 Uhr
2 min.
Campari-Aktien für fast 1,3 Milliarden Euro beschlagnahmt
In Italien hat die Finanzpolizei Aktien des weltweit tätigen Likörherstellers Campari im Wert von 1,2 Milliarden Euro beschlagnahmt.
Der Bitterlikör gehört zu Italiens bekanntesten Marken. Die Finanzpolizei vermutet, dass bei einer früheren Fusion in großem Stil Gewinne nicht versteuert wurden.
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
10.10.2025
3 min.
Radsport: Cross-Experten aus dem Erzgebirge hoffen auf Weltcup-Punkte
Die Zwillingsbrüder Alwin und Oscar Beyer befinden sich in Top-Form.
Mit einer kleinen Abordnung ist der RSV 54 Venusberg am Sonntag im tschechischen Pilsen vertreten. Beim dortigen UCI-Rennen wollen die Fahrer an ihre jüngsten Erfolge anknüpfen.
Klaus Fischer
Mehr Artikel