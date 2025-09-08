Rassismus im Fußball im Erzgebirge: Mannschaft verlässt geschlossen den Platz

Der SV Auerhammer ist geschockt. Wegen massiver Beleidigungen seitens einiger Heimfans des SV Niederwürschnitz hat der SVA ein deutliches Zeichen gesetzt. Der Vorfall landet am Sportgericht.

Ein abruptes Ende hat am Sonntag ein Pokalspiel genommen: Nach der Verlängerung und einem 2:2 sollte das Elfmeterschießen über das Weiterkommen in der 1. Hauptrunde des Erzgebirgspokals entscheiden. Doch die Gäste aus Aue verließen in Niederwürschnitz geschlossen den Platz. Grund dafür waren laut SVA „massive rassistische Äußerungen...