Reitverein im Erzgebirge feiert Jubiläum mit einer Premiere

Der Reit- und Fahrverein Weißbach wurde vor 50 Jahren gegründet. Gefeiert wird das Jubiläum an diesem Wochenende. Doch nicht nur.

Mit zwei Turnieren feiert der Reit- und Fahrverein Weißbach sein 50-jähriges Vereinsjubiläum. Los gehen die Feierlichkeiten an diesem Wochenende mit dem Großen Reitturnier auf der Anlage am Filialweg. Die ersten Wettkämpfe finden am heutigen Freitag ab 12 Uhr mit den Prüfungen der Jungpferde statt, teilt Marlen Drescher vom Verein mit. Wie...