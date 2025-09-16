Rekordverdächtig: Meldeliste für Sachsens härtesten Marathon im Erzgebirge knackt die 1300

Der 30. Drei-Talsperren-Marathon in Eibenstock wird einzigartig. So viel steht schon kurz vor dem Großereignis für Läufer und Radfahrer am kommenden Sonnabend fest. Genauso wie der Ehrengast.

Das Anmeldeprotal bleibt offen. „Weil die Nachfrage so groß ist“, heißt es vom Marathon-Verein Eibenstock, der einem großen Tag entgegenfiebert. Am kommenden Sonnabend erlebt der Drei-Talsperren-Marathon für Läufer und Radfahrer seine 30. Auflage. Es wird eine besondere. Nicht nur wegen der enormen Resonanz, die sich schon jetzt... Das Anmeldeprotal bleibt offen. „Weil die Nachfrage so groß ist“, heißt es vom Marathon-Verein Eibenstock, der einem großen Tag entgegenfiebert. Am kommenden Sonnabend erlebt der Drei-Talsperren-Marathon für Läufer und Radfahrer seine 30. Auflage. Es wird eine besondere. Nicht nur wegen der enormen Resonanz, die sich schon jetzt...