Robert Krause (rotes Trikot) erkämpfte gegen Mateusz Przem Luszczynski einen 5:4-Punktsieg.
Robert Krause (rotes Trikot) erkämpfte gegen Mateusz Przem Luszczynski einen 5:4-Punktsieg.
Zschopau
Ringen: Packendes Regionalliga-Derby im Erzgebirge lässt beide Seiten jubeln
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor dem Vergleich zwischen Gelenau und Thalheim hatten beide Trainer ein Duell auf Augenhöhe vorausgesagt – und so kam es dann auch. Dass es keinen Verlierer gab, freute vor allem zwei Athleten.

Strahlend trafen Robert Krause und Oleg Bartel am späten Samstagabend bei einer Party in der Nähe von Taucha ein, wo ein Kumpel nachträglich seinen Geburtstag feierte. Dabei hatten sich die beiden Athleten zwei Stunden zuvor noch als Kontrahenten auf der Gelenauer Ringermatte gegenübergestanden. Zwar nicht im direkten Duell, doch beide wollten...
06.10.2025
4 min.
Panorama-Hotel am Fichtelberg: Handwerker beklagen schlechte Zahlungsmoral nach der Übernahme
Das Panorama-Hotel in Oberwiesenthal gehört zu den größten Beherbergungsbetrieben im Erzgebirge.
„Freie Presse“ hat über Probleme nach der Übernahme des 125-Zimmer-Hauses durch die Inter-Spa-Gruppe aus Stuttgart berichtet. Nun fanden sich weitere Betroffene. Was der Hoteldirektor dazu sagt.
Kjell Riedel
19:45 Uhr
1 min.
Warnung: Gaswolke über Aschaffenburg
In Aschaffenburg läuft ein größerer Feuerwehreinsatz.
Durch einen Störfall in einem Betrieb in der unterfränkischen Gemeinde Mainaschaff ist eine Gaswolke freigesetzt worden. Diese zieht auch über das Stadtgebiet von Aschaffenburg. Die...
20:00 Uhr
4 min.
Fußball-Benefizkick: Die „Ossis“ von Vogut gewinnen auch das Rückspiel gegen die Oberfranken
Die Vogut-Auswahl aus dem Vogtland (hier beim Einlauf) ging auch aus dem Rückspiel mit 4:2 als Sieger hervor.
Das Event am Donnerstag brachte die Kicker aus Oberfranken und dem Vogtland sowie ihre Fans zusammen. Mit einem beeindruckenden Startbetrag von knapp 3.000 Euro beginnt nun der Spendenmarathon. Der 4:2-Sieg der Gäste ist dabei eher nebensächlich.
Karsten Repert
06.10.2025
2 min.
In Chemnitzer Innenstadt schließt weiteres Geschäft
Das Geschäft, in dem Schuhe und Mode verkauft wurden, hat geschlossen.
Seit 2019 wurden in bester Lage Schuhe und Mode verkauft. Jetzt hat der Laden geschlossen.
Jana Peters
07.09.2025
5 min.
Freud und Leid liegen bei Ringer-Derby im Erzgebirge ganz nah beieinander
Während der für Gelenau ringende Johannes Adler seine Freude herausschreit, sind Shoaib Mohammadi vom RV Eichenkranz Lugau Frust und Ratlosigkeit deutlich anzumerken.
Regionalliga-Meister Gelenau hat daheim gegen Lugau den Bann gebrochen. Vor allem ein Neuzugang ragte dabei heraus. Auf der Gegenseite war die Niederlage eines Leistungsträgers symptomatisch.
Andreas Bauer
14:00 Uhr
4 min.
Regionalliga: Lugauer Ringer bringen Spitzenreiter ins Schwitzen, gehen aber erneut leer aus
Lugaus Erik Negwer (in Rot) feierte ein glänzendes Comeback und ließ Tobias Knittel keine Chance.
Bei 10:14 waren die noch punktlosen Gastgeber zwischenzeitlich nah dran an einer großen Überraschung. Die Thalheimer erkämpften ein Remis beim Meister, waren damit aber nicht hundertprozentig zufrieden.
Jürgen Werner
Mehr Artikel