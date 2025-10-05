Ringen: Packendes Regionalliga-Derby im Erzgebirge lässt beide Seiten jubeln

Vor dem Vergleich zwischen Gelenau und Thalheim hatten beide Trainer ein Duell auf Augenhöhe vorausgesagt – und so kam es dann auch. Dass es keinen Verlierer gab, freute vor allem zwei Athleten.

Strahlend trafen Robert Krause und Oleg Bartel am späten Samstagabend bei einer Party in der Nähe von Taucha ein, wo ein Kumpel nachträglich seinen Geburtstag feierte. Dabei hatten sich die beiden Athleten zwei Stunden zuvor noch als Kontrahenten auf der Gelenauer Ringermatte gegenübergestanden. Zwar nicht im direkten Duell, doch beide wollten... Strahlend trafen Robert Krause und Oleg Bartel am späten Samstagabend bei einer Party in der Nähe von Taucha ein, wo ein Kumpel nachträglich seinen Geburtstag feierte. Dabei hatten sich die beiden Athleten zwei Stunden zuvor noch als Kontrahenten auf der Gelenauer Ringermatte gegenübergestanden. Zwar nicht im direkten Duell, doch beide wollten...