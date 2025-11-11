Rückschläge für Tischtennisteam aus dem Erzgebirge: Eine Niederlage schmerzt besonders

Zwei herbe Pleiten musste der 1. TTV Schwarzenberg in der Sachsenliga verkraften. Damit stehen die Erzgebirger am Sonnabend zuhause unter Zugzwang.

Ein richtungsweisendes Duell liegt vor den Tischtennisspielern des 1. TTV Schwarzenberg. Sie sind durch zwei Niederlagen in der Tabelle auf Rang 7 abgerutscht. Kam die eine fast erwartungsgemäß, darf die andere als unnötig gelten.