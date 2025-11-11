Rückschläge für Tischtennisteam aus dem Erzgebirge: Eine Niederlage schmerzt besonders

Aue
Zwei herbe Pleiten musste der 1. TTV Schwarzenberg in der Sachsenliga verkraften. Damit stehen die Erzgebirger am Sonnabend zuhause unter Zugzwang.
Ein richtungsweisendes Duell liegt vor den Tischtennisspielern des 1. TTV Schwarzenberg. Sie sind durch zwei Niederlagen in der Tabelle auf Rang 7 abgerutscht. Kam die eine fast erwartungsgemäß, darf die andere als unnötig gelten.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.