Zwei herbe Niederlagen haben die Schwarzenberger Tischtennisspieler am vergangenen Wochenende kassiert.
Zwei herbe Niederlagen haben die Schwarzenberger Tischtennisspieler am vergangenen Wochenende kassiert. Bild: Symbolbild/saintho - stock.adobe.com
Aue
Rückschläge für Tischtennisteam aus dem Erzgebirge: Eine Niederlage schmerzt besonders
Redakteur
Von Anna Neef
Zwei herbe Pleiten musste der 1. TTV Schwarzenberg in der Sachsenliga verkraften. Damit stehen die Erzgebirger am Sonnabend zuhause unter Zugzwang.

Ein richtungsweisendes Duell liegt vor den Tischtennisspielern des 1. TTV Schwarzenberg. Sie sind durch zwei Niederlagen in der Tabelle auf Rang 7 abgerutscht. Kam die eine fast erwartungsgemäß, darf die andere als unnötig gelten.
