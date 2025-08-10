Sachsenklasse-Auftakt: Marienbergern gelingt fulminanter Auswärtssieg, Annaberger müssen sich mit Remis begnügen

Nach langer Leidenszeit setzt Motor in der Sachsenklasse West ein kleines Ausrufezeichen und gewinnt 4:1 in Meerane. Der VfB Annaberg erkämpft sich indes in Unterzahl wenigstens einen Zähler.

Das hätte schlechter laufen können: Nach dem Umbruch und dem zweimaligen Abstieg in Folge hat der FSV Motor Marienberg einen Auswärtssieg zum Auftakt der neuen Sachsenklasse-Saison gefeiert. Beim Meeraner SV siegten die Marienberger mit 4:1. Das hätte schlechter laufen können: Nach dem Umbruch und dem zweimaligen Abstieg in Folge hat der FSV Motor Marienberg einen Auswärtssieg zum Auftakt der neuen Sachsenklasse-Saison gefeiert. Beim Meeraner SV siegten die Marienberger mit 4:1.