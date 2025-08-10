Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Rick Bauer (l.), der hier Max Käßner umkurvt, eröffnete den Torreigen beim Marienberger Sieg in Meerane.
Rick Bauer (l.), der hier Max Käßner umkurvt, eröffnete den Torreigen beim Marienberger Sieg in Meerane. Bild: Andreas Kretschel
Marienberg
Sachsenklasse-Auftakt: Marienbergern gelingt fulminanter Auswärtssieg, Annaberger müssen sich mit Remis begnügen
Von Frank Grunert
Nach langer Leidenszeit setzt Motor in der Sachsenklasse West ein kleines Ausrufezeichen und gewinnt 4:1 in Meerane. Der VfB Annaberg erkämpft sich indes in Unterzahl wenigstens einen Zähler.

Das hätte schlechter laufen können: Nach dem Umbruch und dem zweimaligen Abstieg in Folge hat der FSV Motor Marienberg einen Auswärtssieg zum Auftakt der neuen Sachsenklasse-Saison gefeiert. Beim Meeraner SV siegten die Marienberger mit 4:1.
