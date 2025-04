Sachsenklasse: Stollberger Fußballer mit Kantersieg gegen Rapid Chemnitz

Mit 8:0 haben sich die Erzgebirger beim Tabellenschlusslicht durchgesetzt. Einer feierte dabei sein Tor-Debüt.

Die Fußballer des FC Stollberg haben ihre Pflichtaufgabe in der Sachsenklasse mit der gebotenen Ernsthaftigkeit erledigt. Beim Schlusslicht und schon feststehenden Absteiger Rapid Chemnitz setzten sich die Erzgebirger auch in der Höhe verdient mit 8:0 durch und kletterten in der Tabelle auf Platz 4. „Wenn man bedenkt, dass es auch noch acht...