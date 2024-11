Sachsenklasse: Thalheimer Fußballer bezwingen Syrau deutlich.

Mit 5:2 haben sich die Tannen zuhause durchgesetzt. So eindeutig, wie es das Ergebnis ausdrückt, verlief die Partie aber lange Zeit nicht.

Fußballspiele mit Thalheimer Beteiligung sind zurzeit torreiche Angelegenheiten. Einer 3:7-Heimpleite gegen Sachsenklasse-Spitzenreiter Annaberg folgte ein 5:4-Auswärtssieg in Mittweida. An diesem Samstag legte der SV Tanne nun zuhause nach und fegte den SC Syrau mit 5:2 vom Platz. Mit diesem Sieg zogen die Erzgebirger in der Tabelle an den...