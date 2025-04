Sachsenklasse: Thalheimer Fußballer wollen Spitze verteidigen

Der Tabellenführer gastiert am Sonntag bei Fortschritt Lichtenstein. Der Trainer warnt vor dem Aufsteiger.

Die Fußballer des SV Tanne Thalheim sind am Sonntag, 15 Uhr, bei Fortschritt Lichtenstein gefragt. Als Spitzenreiter sind die Erzgebirger beim Tabellenzwölften zwar Favorit, Trainer René Wendler warnt dennoch vor dem Aufsteiger. „Sie sind die Mannschaft der Stunde in der Sachsenklasse.“ In der Tat haben die Westsachsen in der Rückrunde...