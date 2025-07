Sachsenliga: Thalheimer Fußballer kommen langsam in Form

Nach dem verpatzten Testspielauftakt hat der Aufsteiger nun zwei Siege eingefahren. Und das trotz erheblicher Personalprobleme.

Zwei Wochen vor dem Beginn des Abenteuers Landesliga kommen die Fußballer des SV Tanne Thalheim so langsam in Fahrt. Lief der erste Test bei Landesklasse-Nord-Absteiger Frisch Auf Wurzen vor Wochenfrist noch nicht so berauschend (0:3), fuhren die Erzgebirger nun zwei Siege ein. Bereits am vergangenen Mittwoch setzten sie sich zuhause gegen...