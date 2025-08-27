Sachsenpokal: Spieltermine stehen fest

Stollberg
Der FC Stollberg und der Oelsnitzer FC kämpfen jeweils auf heimischem Platz um den Einzug in die dritte Runde. Die Oelsnitzer treffen auf einen Nachbarn.
Die Spieltermine für die zweite Runde des Sachsenpokals stehen fest. Mit dem FC Stollberg und dem Oelsnitzer FC sind noch zwei Mannschaften aus dem Altkreis Stollberg im Wettbewerb vertreten. Die Stollberger spielen am 7. September zuhause gegen Landesligist FC Oberlausitz Neugersdorf. Ebenfalls an jenem Sonntag wird der Sieger im Nachbarschafts-...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.