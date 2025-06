Schlettauer Tischtennis-Nachwuchs hamstert Medaillen

Bei den Erzgebirgsspielen im Tischtennis hat sich der TSV zum besten Team gemausert. Insgesamt traten in Annaberg-Buchholz knapp 140 Kinder und Jugendliche an die Platten.

In hohem Bogen flogen am Wochenende die Tischtennisbälle bei den Erzgebirgsspielen des Nachwuchses im Sportpark Grenzenlos in Annaberg-Buchholz. Von der U 11 bis zur U 19 wurde an zwei Tagen ein prall gefülltes Wettkampfprogramm absolviert, denn im Einzel und Doppel stürmten 138 Kinder und Jugendliche in insgesamt 16 Wettbewerben die Platten.