Schönheider Wölfe: Erst Kantersieg, dann knappe Pleite

Aue
Beim 15:0 gegen Bayreuth hat sich der Eishockey-Regionalligist in einen Rausch gespielt. Dafür blieb gegen Amberg das Gästetor wie vernagelt. Zudem gab es eine Hiobsbotschaft.
Ein Wechselbad der Gefühle haben die Fans des Eishockey-Regionalligisten aus Schönheide am Wochenende im Wolfsbau erlebt. Einem berauschenden 15:0 gegen den EHC Bayreuth am Samstag folgte tags darauf eine knappe 2:3-Heimpleite gegen den ERSC Amberg.
