Schülerinnen gehen auf Torejagd

Obwohl die Sachsenliga-Handballerinnen des HSV 1956 Marienberg ihre Saison bereits beendet haben, dürfen sich die Fans des Vereins auf weitere Highlights in der Turnhalle "Am Goldkindstein" freuen. Gleich zwei stehen diesen Samstag auf dem Programm. So treten 14 Uhr die B-Juniorinnen zu ihrem letzten Spiel in der Platzierungsrunde...