Simultanschach: Herausforderer ziehen sich wacker aus der Affäre

40 Vereinsspieler aus der Region haben sich am Sonntag in Stollberg mit den Großmeistern Jana Schneider und Thomas Pähtz gemessen. Ein Sieg gelang keinem - doch immerhin sechs Remis standen am Ende zu Buche.

Während alle anderen noch über ihren Brettern brüteten, lief Dirk Fischer schon über den Flur und kiebitzte - und das sichtlich stolz. Der 46-Jährige aus der ersten Mannschaft des Schachvereins Erzgebirge Stollberg hatte am Sonntag als Erster das Kunststück fertiggebracht, einer Großmeisterin ein Remis abzutrotzen. Erst einmal habe...