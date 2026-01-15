MENÜ
Auch beim Pokallauf in Gelobtland erreichte Julia Schumann (Nummer 134) die zweitbeste Zeit der weiblichen Konkurrenz.
Auch beim Pokallauf in Gelobtland erreichte Julia Schumann (Nummer 134) die zweitbeste Zeit der weiblichen Konkurrenz.
Annaberg
Skilangläufer aus dem Erzgebirge für große Herausforderungen gerüstet
Von Andreas Bauer
Im Deutschlandpokal hofft unter anderem Julia Schumann auf gute Ergebnisse. Die Form lässt hoffen, denn zuletzt musste sich die Nachwuchssportlerin nur einer Weltcupstarterin geschlagen geben.

Mit einem Aktionstag der Generation 2 des Oberwiesenthaler Nordic Teams geht am Samstag die Wintersportsaison weiter. Ab 10 Uhr wird jüngeren Skilangläufern dabei in der Skiarena am Fichtelberg Stationstraining und eine Schnitzeljagd angeboten, ältere Teilnehmer können sich ab 14.30 Uhr in einem Elimination-Race messen. So mancher nutzt dies...
