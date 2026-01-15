Skilangläufer aus dem Erzgebirge für große Herausforderungen gerüstet

Annaberg
Im Deutschlandpokal hofft unter anderem Julia Schumann auf gute Ergebnisse. Die Form lässt hoffen, denn zuletzt musste sich die Nachwuchssportlerin nur einer Weltcupstarterin geschlagen geben.
Mit einem Aktionstag der Generation 2 des Oberwiesenthaler Nordic Teams geht am Samstag die Wintersportsaison weiter. Ab 10 Uhr wird jüngeren Skilangläufern dabei in der Skiarena am Fichtelberg Stationstraining und eine Schnitzeljagd angeboten, ältere Teilnehmer können sich ab 14.30 Uhr in einem Elimination-Race messen. So mancher nutzt dies...
