Sommerfest soll Tradition werden

Die Ringer des FC Erzgebirge Aue stehen in den Startlöchern - die neue Saison rückt näher. Doch zuvor soll gefeiert werden und so laden sie für Samstag von 14 bis 22 Uhr zum Sommerfest rund um das Ringerleistungszentrum in Bad Schlema ein. "Wir haben letztes Jahr zu unserer 70-Jahr-Feier gemerkt, wie gut so ein Fest mit Musik,...