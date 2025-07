Sommerpause so kurz wie selten: Stollberger Fußballer legen schon wieder los

Kommende Woche bittet Coach Rico Knopf zum Trainingsauftakt. Die Testspielgegner stehen fest.

Zumindest was den Fußball angeht, hat die Sommerpause ihren Namen nicht verdient. Am 21. Juni traten die Kicker des FC Stollberg in der Sachsenklasse zuletzt gegen den Ball – und bereits in der kommenden Woche bittet Trainer Rico Knopf seine Spieler schon wieder zum Training. Damit sind auch die Testspiele bereits am Horizont sichtbar. Den...