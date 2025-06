Sosaer Fußballer springt am letzten Spieltag dank eines Hattricks noch an die Spitze der Torjägerliste

Bereits zum dritten Mal sichert sich Gaga Dolidze die Trophäe für den treffsichersten Spieler der Erzgebirgsliga. Auch, weil der Konkurrenz im Schlussspurt die Zielgenauigkeit fehlte.

Am Ende ist für den FSV Sosa doch noch alles gut gegangen. Die Köhlerdörfer sicherten sich durch das 3:3 beim FC Concordia Schneeberg nicht nur den Klassenerhalt in der Erzgebirgsliga, sondern hatten anschließend noch einen weiteren Grund zum Feiern. Denn dank seines Dreierpacks zog Gaga Dolidze am letzten Spieltag mit nun 27 Treffern noch an...