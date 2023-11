Stollberger grüßen weiter von oben

Die A-Junioren des FC Stollberg haben ihre Tabellenführung in der Landesklasse West verteidigt. Im Gastspiel beim Sechsten in Reichenbrand mussten die Verantwortlichen des FCS aber lange auf die Erlösung warten. Erst in der 90. Minute erzielte Richard Strehmel die Führung. Theo Schaarschmidt legte in der Nachspielzeit noch ein...