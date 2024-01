Stollberger Zweitligakegler gewinnen in Auerbach mühelos

Mit 6:2 haben die 9Pins dem Aufsteiger aus dem Vogtland die sportlichen Grenzen aufgezeigt. Ein Sommerzugang überragte dabei alle.

Die Sportkegler des SKV 9Pins Stollberg haben zum Auftakt der Rückrunde in der 2. Bundesliga einen wichtigen und überzeugenden Auswärtssieg bei Aufsteiger SKV Auerbach/V. geholt. In einer Partie, in der die Gastgeber weit unter ihren Möglichkeiten agierten, nutzten die Stollberger die Schwäche der Heimmannschaft gnadenlos aus und gewannen am...