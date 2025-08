Streetball im Erzgebirge: Turnier bietet aber nur begrenzte Anzahl an Plätzen

Am 5. September werden in Aue wieder Körbe geworfen. Unter freiem Himmel steigt ein Turnier, das schon voriges Jahr viele Aktive und Fans dieses Trendsports anlockte.

Unter dem Himmel und auf dem Asphalt: Das Streetball-Turnier der Volksbank erlebt in Aue seine zweite Auflage. Am 5. September geht es unter den Körben im Spielkäfig an der Lößnitzer Straße auf dem Zeller Berg rund. Melden können sich dafür Teams mit Spielern zwischen 14 und 16 Jahren. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Begleitet wird das...