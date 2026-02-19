MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Tony Müller (links) im Trainingskampf mit Shyla Brandt. Diesen Sonnabend treten beide beim Nickelhütten-Turnier an.
Tony Müller (links) im Trainingskampf mit Shyla Brandt. Diesen Sonnabend treten beide beim Nickelhütten-Turnier an. Bild: Ralf Wendland
Tony Müller (links) im Trainingskampf mit Shyla Brandt. Diesen Sonnabend treten beide beim Nickelhütten-Turnier an.
Tony Müller (links) im Trainingskampf mit Shyla Brandt. Diesen Sonnabend treten beide beim Nickelhütten-Turnier an. Bild: Ralf Wendland
Aue
Taekwondo-Sportler aus dem Erzgebirge pendelt zwischen Weltrangliste und Nickelhütten-Turnier
Von Ralf Wendland
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Tony Müller will es sportlich weit bringen. Die Chance, sich zu beweisen, hat er diesen Sonnabend in der Lößnitzer Erzgebirgshalle beim „Heimspiel“. Die SG Nickelhütte Aue begrüßt hochkarätige Konkurrenz.

Die Austria Open wird Tony Müller so schnell nicht vergessen. Das Weltranglisten-Turnier vereinte 1800 Taekwondo-Sportler. Mittendrin: der 13-jährige aus dem Lößnitzer Ortsteil Dittersdorf. „So einen großen Wettkampf hatte ich noch nie erlebt“, sagt der Kampfsportler der SG Nickelhütte Aue. Von vier Duellen in seiner Gewichtsklasse...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.02.2026
4 min.
Beschlagnahmung des Protestbusses „Adenauer SRP+“ in Döbeln: Nachträglicher Beschluss war rechtswidrig
Per Tieflader ging es für den Protestbus, den die Polizei zuvor beschlagnahmt hatte, am 7. Oktober von Chemnitz zurück nach Berlin.
Die Beschlagnahme des „Adenauer SRP+“-Busses im September 2025 in Mittelsachsen hat Folgen: Das Landgericht Chemnitz gibt dem „Zentrum für Politische Schönheit“ in einem zentralen Punkt Recht.
Manuel Niemann
17.02.2026
4 min.
Nach Herzstillstand auf der Kammloipe im Vogtland: „Ich bin froh, noch am Leben zu sein“
Petra Gritzner und ihr Lebensgefährte Joachim Heintschel fanden den bewusstlosen Skiläufer im Schnee und leisteten Erste Hilfe.
Am 6. Januar kollabiert nahe Schöneck ein Skiläufer im Schnee. Dank schneller Hilfe überlebt der Mann knapp. Heute sagt er, der gesamte Tag sei aus seinem Gedächtnis gelöscht.
Swen Uhlig
31.01.2026
4 min.
Millionenprojekt im Erzgebirge trotz klammer Kasse: Stadt gibt Geld für Ausbau der Erzgebirgshalle
Für eine Millionensumme soll die Erzgebirgshalle in Lößnitz im hinteren Bereich einen Anbau erhalten.
Die Erzgebirgshalle in Lößnitz, Heimspielstätte von Aue-Bad Schlemas Handballverein EHV, muss erweitert werden. Das kostet eine Millionensumme. Die Große Kreisstadt wird sich daran beteiligen. Mit wie viel Geld, ist aber noch offen.
Irmela Hennig
18:00 Uhr
4 min.
Noch ist nichts verloren: Wie junge Handballer aus Chemnitz und Aue um die Bundesliga kämpfen
Florian Schwalbe von der SG Aue/Chemnitz ist Jahrgang 2010. Der junge Handballer spielt in der B-Jugend-Bundesliga und war zur DHB-Sichtung eingeladen.
Die Spielgemeinschaft Aue/Chemnitz musste in der B-Jugend-Bundesliga viel Lehrgeld zahlen. Das ist nicht ungewöhnlich, sagt ihr Trainer – und hegt eine Hoffnung. Auch fürs Heimspiel diesen Sonntag.
Anna Neef
12:43 Uhr
3 min.
Nestlé schrumpft und fokussiert sich auf vier Bereiche
Nestlé-Chef Philipp Navratil baut den Konzern um. (Archivbild)
Kaffee, Tierfutter und Snacks im Fokus: Nestlé bündelt nach einem Gewinnrückgang 2025 die Kräfte und setzt auf weniger Sparten. Welche Folgen hat das Sparprogramm für die Mitarbeiter und Kunden?
12:41 Uhr
4 min.
Geschichten verbinden - Buchmesse will Begegnungen schaffen
Die Leipziger Buchmesse findet vom 19. bis 22. März statt.
Vom 18-Stunden-Lesemarathon bis zu Debüt-Bühnen: Die Buchmesse in Leipzig will mit neuen Formaten und vielfältigen Gästen die Lese-Community zusammenbringen.
Mehr Artikel