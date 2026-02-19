Taekwondo-Sportler aus dem Erzgebirge pendelt zwischen Weltrangliste und Nickelhütten-Turnier

Aue
Tony Müller will es sportlich weit bringen. Die Chance, sich zu beweisen, hat er diesen Sonnabend in der Lößnitzer Erzgebirgshalle beim „Heimspiel“. Die SG Nickelhütte Aue begrüßt hochkarätige Konkurrenz.
Die Austria Open wird Tony Müller so schnell nicht vergessen. Das Weltranglisten-Turnier vereinte 1800 Taekwondo-Sportler. Mittendrin: der 13-jährige aus dem Lößnitzer Ortsteil Dittersdorf. „So einen großen Wettkampf hatte ich noch nie erlebt“, sagt der Kampfsportler der SG Nickelhütte Aue. Von vier Duellen in seiner Gewichtsklasse...
