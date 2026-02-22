Taekwondo-Turnier im Erzgebirge weckt böse Erinnerung: „Da fiel meine Tochter einfach um“

Aue
Kampfsport ist nichts für schwache Nerven. Auf der Matte lässt sie Dampf ab, sagt eine junge Sportlerin der SG Nickelhütte Aue. Und findet ihren ersten Knockout halb so schlimm.
Der Geräuschpegel an den vier Matten in der Lößnitzer Erzgebirgshalle ist enorm. Es wird gebrüllt und geschrien, angefeuert, gejubelt und getröstet. Ein Sportler aus Limbach-Oberfrohna – die Verortung verrät der Aufdruck auf seiner Trainingsjacke – schaltet trotz der aufgewühlten Atmosphäre ab: Er trägt große Kopfhörer, als er durch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.