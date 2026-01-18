Talentewahl im Erzgebirge: 36 Vorschläge gehen beim Kreissportbund ein

Marienberg
Sechs Wochen waren Zeit, um Kandidaten für die beliebte Umfrage nach den erfolgreichsten Nachwuchssportlern 2025 im Landkreis einzureichen. Es folgt die Abstimmungsphase.
36 Vorschläge sind für die Wahl der Sporttalente 2025 im Erzgebirge beim Kreissportbund eingegangen. Zudem gibt es sieben Kandidaten für die Sonderkategorie Trainer des Jahres und drei Vorschläge in Sachen Junges Ehrenamt. Vereine, Trainer, Familien und Freunde hatten seit Anfang Dezember insgesamt sechs Wochen Zeit, ihre Favoriten des...
