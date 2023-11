Thalheimer Regionalligaringer wollen in Werdau Rückenwind nutzen

Nach dem knappen Heimsieg im Spitzenduell gegen Tabellenführer Aue sollen in Westsachsen die nächsten Punkte aufs Konto wandern. Doch Vorsicht ist geboten – vor allem wegen einer Personalie.

Wenn die Regionalligaringer des RV Thalheim am Samstagabend, 19.30 Uhr, in Werdau auf die Matte gehen, dann treffen sie auf eine Wundertüte. Mit Ambitionen, um den Meistertitel mitzumischen in die Saison gestartet, lief es für den Aufsteiger lange Zeit nicht so richtig rund. Gegenwärtig steht auch nur Tabellenplatz 5 zu Buche. Doch ein zarter...