Thumer faszinieren Tischtennissportler

Rund 100 Kellenkünstler werden an den Platten in Thum erwartet. Dort gibt es die 46. offene Stadtmeisterschaft. Anspannung und Freude sind groß, an sechs Platten geht es rund.

Diesmal die 46. Auflage. Wäre nicht Corona in die Parade gefahren, wären es schon zwei Auflagen mehr. Mittlerweile sucht das Thumer Turnier seinesgleichen. Nach Vereinsangaben ist es das älteste in Sachsen. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass die Stadtmeisterschaft viele Teilnehmer anlockt.