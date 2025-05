Thumer Stadtmeisterschaft im Tischtennis: Geschichte trifft auf sportliche Höchstleistung

Die 48. offene Thumer Stadtmeisterschaft steht bevor. Seit 1975 eine feste Größe im Tischtenniskalender, zog das Turnier schon internationale Größen an. Auch in diesem Jahr verspricht es Spannung.

Die Vorfreunde wächst von Tag zu Tag: Die Tischtennisspieler des TTV Thum stehen vor ihrem jährlichen Saisonhöhepunkt, der 48. offenen Thumer Stadtmeisterschaft. Das Turnier, das am Wochenende in der Sporthalle an der Wiesenstraße stattfindet, stellt nicht nur für die Organisatoren, sondern auch für die Teilnehmer ein besonderes Erlebnis