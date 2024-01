Tickets fürs Finale gelöst

Mit Rang 2 in ihrer Vorrunde haben sich die D-Jugend-Fußballer der SVOlbernhau (orangefarbene Trikots), hier zu sehen im Spiel gegen den VfB Zöblitz, für die Endrunde des Erzgebirgs-Hallencups qualifiziert. In eigener Halle mussten sie nur dem SV Großrückerswalde den Vortritt lassen, der all seine fünf Partien gewann und damit ebenso das...