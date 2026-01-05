Tischtennis: Überraschungsteam aus dem Erzgebirge ist auch im Pokal nicht zu stoppen

Als Herbstmeister der Erzgebirgsliga hat die SG Sorgau die Erwartungen deutlich übertroffen. Nun sorgt der kleine Verein zudem in einem weiteren Wettbewerb für Furore.

Im erzgebirgischen Tischtennis sind die Männer der SG Sorgau die Mannschaft der Stunde. Schon als Herbstmeister der Erzgebirgsliga sorgte der kleine Verein für Aufsehen. Im Pokal setzte das Überraschungsteam jetzt noch einen drauf. Nach dem Gewinn der Trophäe im mittleren Erzgebirge sicherte sich die SG im Vergleich der Sieger aller vier...