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Die Schönheider um Tom Berlin (l.) und Roy Hähnlein (r.) taten sich gegen Berlin auch im zweiten Finalspiel schwer.
Die Schönheider um Tom Berlin (l.) und Roy Hähnlein (r.) taten sich gegen Berlin auch im zweiten Finalspiel schwer. Foto: Michelle Gerisch/Verein
Die Schönheider um Tom Berlin (l.) und Roy Hähnlein (r.) taten sich gegen Berlin auch im zweiten Finalspiel schwer.
Die Schönheider um Tom Berlin (l.) und Roy Hähnlein (r.) taten sich gegen Berlin auch im zweiten Finalspiel schwer. Foto: Michelle Gerisch/Verein
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Titelverteidiger treibt Eishockey-Wölfe aus dem Erzgebirge in die Enge
Redakteur
Von Anna Neef
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Regionalligist Schönheide steht mit dem Rücken zur Wand. Auch das zweite Finalspiel gegen FASS Berlin ging verloren. Nur ein Strohhalm bleibt noch. Danach greift das Team am kommenden Sonnabend.

Sitzen die Wölfe in der Falle? Rosig jedenfalls sind die Aussichten vor dem dritten Finalspiel in der Eishockey-Regionalliga Ost nicht. Schönheide hatte nach der 1:5-Heimniederlage am Sonnabend auch am Sonntag an der Spree gegen FASS Berlin das Nachsehen. Gewinnt der Titelverteidiger kommenden Sonnabend ab 17 Uhr im Erzgebirge erneut, ist die...
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