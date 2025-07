Torfestival im Erzgebirge

Bei einem Testspiel des VfB Annaberg in Crottendorf sind elf Tore gefallen. Zwei Tage später mussten die Kreisstädter ein Remis hinnehmen.

Der VfB Annaberg hat seine Testspiele am Wochenende mit einem Kantersieg und einem Remis beendet. Zunächst gastierten die Kreisstädter bei Kreisligist Blau-Weiß Crottendorf (Foto). Bereits in der ersten Minute begann das heitere Toreschießen des Landesklassevertreters, das in einem 9:2-Sieg gipfelte. Doppel-Torschützen waren Valentin...