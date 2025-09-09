Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Zöblitz landete der Ball nach einer direkt verwandelten Ecke im Tor.
In Zöblitz landete der Ball nach einer direkt verwandelten Ecke im Tor. Bild: Symbolbild/pixfly - stock.adobe.com
In Zöblitz landete der Ball nach einer direkt verwandelten Ecke im Tor.
In Zöblitz landete der Ball nach einer direkt verwandelten Ecke im Tor. Bild: Symbolbild/pixfly - stock.adobe.com
Marienberg
Treffer von Zöblitzer B-Jugend-Kicker steht zur Wahl
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Weil Zakhar Shtaniuk bei einem Eckball genau Maß nahm, hat er es in einen Wettbewerb des MDR geschafft. Bis Freitag kann abgestimmt werden.

Mit 6 Punkten und 20:0 Toren führen die B-Jugend-Fußballer des VfB Zöblitz die Erzgebirgsliga Ost an. Bis zur Meisterschaft ist es noch ein langer Weg, doch ein Titel kann womöglich schon bald bejubelt werden. Nämlich dann, wenn Zakhar Shtaniuk die Wahl zum „Volltreffer der Woche“ gewinnt, die von der MDR-Sendung „Sport im Osten“...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.09.2025
4 min.
Rundumservice statt Putzen und Kochen: Ehepaar aus dem Erzgebirge fühlt sich im neuen Zuhause sichtlich wohl
Renate und Dieter Pfeifer haben ein gemeinsames Hobby: Computerspiele.
Renate und Dieter Pfeifer haben sich bewusst für das Betreute Wohnen entschieden. In Marienberg müssen sie sich um kaum etwas kümmern, langweilig wird den beiden trotzdem nicht.
Georg Müller
15.08.2025
2 min.
Glocken aus Zöblitz auf dem Weg nach Innsbruck
Millimeterarbeit beim Aushub der Glocken aus dem Turm der Zöblitzer Stadtkirche.
Die Glocken der Zöblitzer Stadtkirche haben ihre Reise zur Restaurierung angetreten. Ein spannendes Kapitel im Rahmen der großen Turmsanierung beginnt.
Jan Görner
09.09.2025
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
12:29 Uhr
3 min.
18 Tote bei Überschwemmungen auf Bali und Flores - Notstand
Viele Straßen in der Hauptstadt Denpasar wurden überschwemmt.
Regenmassen verwandeln Balis Straßen in Flüsse, Autos treiben davon. Es gibt Tote und Vermisste - auch auf einer anderen beliebten Insel.
13.07.2025
3 min.
Zöblitzer Glocken läuten zum letzten Mal: Hier die Tonaufnahme
Christopher Wittig, Jakob Vogel und Sven Schönherr (v. l.) bedienten die Glocken.
Vor einem umfangreichen Sanierungsprojekt sind die Glocken der Zöblitzer Stadtkirche am Sonntag letztmals erklungen. Technische Defekte zwangen zum Handbetrieb. Welche weiteren Schritte sind vorgesehen?
Mike Baldauf
12:25 Uhr
4 min.
Bundesweiter Warntag per Sirene und Handy
Anzeigetafeln sind Teil des sogenannten Warnmittel-Mix, der sicherstellen soll, dass möglichst jeder eine Warnung erhält.
Mehr Sirenen, neue Technik: Beim alljährlichen Probealarm ist es mancherorts noch lauter geworden als 2024. Woran das liegt und was der Test gebracht hat.
Anne-Beatrice Clasmann, dpa
Mehr Artikel