Treppenmarathon: Trio aus dem Erzgebirge erkämpft Silber am „Mt. Everest“

Runde für Runde kämpften sich Sören Guder, Andy Rockstroh und Kajo Klug abwechselnd die Stufen in Radebeul hoch und runter. Nach gut elfeinhalb Stunden war das Ziel erreicht.

Als Sören Guder als letzter Läufer seiner Dreiermannschaft ins Ziel kam, zeigte die Uhr 11:34,13 Stunden an. Mit dieser Zeit, in der das Trio beim Mount-Everest-Treppenmarathon in Radebeul mit 8848 Höhenmetern quasi den Gipfel des höchsten Bergs der Welt erklommen hatte, winkte am Ende die silberne Schale. „Wie meine Teamkollegen bin ich...