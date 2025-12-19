Turnerinnen aus dem Erzgebirge verabschieden sich im Zirkus-Modus in die Weihnachtspause

Aue
Der SV Schneeberg lädt diesen Sonnabend zu seinem Schauturnen ein. „Manege frei“ lautet dabei das Motto für Groß und Klein.
Der Stress von Liga-Betrieb und Turnieren ist abgefallen: So langsam stellt sich bei den Turnerinnen des SV Schneeberg die Weihnachtsruhe ein. Aber wirklich nur langsam. Denn für Sonnabend wird noch fleißig geübt. Unter dem Motto „Manege frei“ dürfen sich Zuschauer ab 16 Uhr auf ein sportliches Feuerwerk freuen. Das Weihnachtsschauturnen,...
