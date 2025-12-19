MENÜ
Das Weihnachtsturnen hat beim SV Schneeberg seit mehr als 20 Jahren Tradition. Bild: Marcel Weidlich/Archiv
Das Weihnachtsturnen hat beim SV Schneeberg seit mehr als 20 Jahren Tradition. Bild: Marcel Weidlich/Archiv
Aue
Turnerinnen aus dem Erzgebirge verabschieden sich im Zirkus-Modus in die Weihnachtspause
Redakteur
Von Anna Neef
Der SV Schneeberg lädt diesen Sonnabend zu seinem Schauturnen ein. „Manege frei“ lautet dabei das Motto für Groß und Klein.

Der Stress von Liga-Betrieb und Turnieren ist abgefallen: So langsam stellt sich bei den Turnerinnen des SV Schneeberg die Weihnachtsruhe ein. Aber wirklich nur langsam. Denn für Sonnabend wird noch fleißig geübt. Unter dem Motto „Manege frei“ dürfen sich Zuschauer ab 16 Uhr auf ein sportliches Feuerwerk freuen. Das Weihnachtsschauturnen,...
