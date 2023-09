Turnverein feiert 160-jähriges Bestehen

In großer Runde hat der TV 1863 Grünhainichen einen runden Geburtstag gefeiert. Dabei rückten Sportler der jüngeren Generation ebenso ins Rampenlicht wie Vertreter der etwas älteren Garde.

Bis zu den nächsten Wettkämpfen ist es noch etwas hin. Der Mannschaftspokal in Pockau wird erst am 23. September vergeben, für den Herbstcup in Annaberg (11. November) und das Kürturnen (1. Dezember) in eigener Halle bleibt noch mehr Zeit zur Vorbereitung. Dennoch war schon an diesem Wochenende bei zahlreichen Nachwuchsturnern...