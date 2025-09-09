Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Raphael Weißflog aus Lauter holte sich auf dem Rabenberg in Breitenbrunn den Sieg in seiner Klasse.
Raphael Weißflog aus Lauter holte sich auf dem Rabenberg in Breitenbrunn den Sieg in seiner Klasse. Bild: Carsten Wagner
Aue
Über Wurzeln und Steine: Der Rabenberg im Erzgebirge fordert Enduro-Spezialisten auf ganzer Linie
Von Katja Lippmann-Wagner
400 Mountainbiker aus nah und fern haben in Breitenbrunn mächtig in die Pedale getreten. Die größte Hobbyrennserie Europas machte das zweite Mal in Sachsen Station. Das hat mehrere Gründe.

Auf schmalen Pfaden durch den Wald, über Wurzeln und Steine, rasante Abfahrten hinab und durch steile Kurven: Das ist es, was Mountainbiker lieben. Ob allein mit Muskelkraft oder elektrischer Unterstützung dank E-Bike – in Breitenbrunn gibt es mit dem Trailcenter Rabenberg für alle ein echtes Eldorado. Das weiß auch Christoph Döbler,...
