Über Wurzeln und Steine: Der Rabenberg im Erzgebirge fordert Enduro-Spezialisten auf ganzer Linie

400 Mountainbiker aus nah und fern haben in Breitenbrunn mächtig in die Pedale getreten. Die größte Hobbyrennserie Europas machte das zweite Mal in Sachsen Station. Das hat mehrere Gründe.

Auf schmalen Pfaden durch den Wald, über Wurzeln und Steine, rasante Abfahrten hinab und durch steile Kurven: Das ist es, was Mountainbiker lieben. Ob allein mit Muskelkraft oder elektrischer Unterstützung dank E-Bike – in Breitenbrunn gibt es mit dem Trailcenter Rabenberg für alle ein echtes Eldorado. Das weiß auch Christoph Döbler,...