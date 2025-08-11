Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Für den VfB Annaberg II um Franz Rossa (r.) war gegen den SV Elterlein-Schwarzbach (mit Justin May) Endstation.
Für den VfB Annaberg II um Franz Rossa (r.) war gegen den SV Elterlein-Schwarzbach (mit Justin May) Endstation. Bild: Thomas Fritzsch
Für den VfB Annaberg II um Franz Rossa (r.) war gegen den SV Elterlein-Schwarzbach (mit Justin May) Endstation.
Für den VfB Annaberg II um Franz Rossa (r.) war gegen den SV Elterlein-Schwarzbach (mit Justin May) Endstation. Bild: Thomas Fritzsch
Annaberg
Überraschungen im Fußball-Erzgebirgspokal bleiben aus
Von Frank Grunert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Ausscheidungsrunde des Kreispokals haben sich die beiden Erzgebirgsligisten schadlos gehalten. Die Absteiger Annaberg II und Marienberg II erhielten indes einen Vorgeschmack auf ihre neue Spielklasse.

Während es auf Landesebene um die ersten Punkte ging und erst am kommenden Wochenende die erste Runde des Sachsenpokals ausgespielt wird, ist es auf Kreisebene genau anders herum. Vor dem Start der Ligen stand nämlich erst noch die Ausscheidungsrunde im Kreispokal auf dem Plan. Überraschungen blieben dabei größtenteils aus.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
20.07.2025
4 min.
Wechselbörse: Das sind die Sommer-Neuzugänge im Erzgebirge vom FCE bis zur Fußball-Erzgebirgsliga
Der Knipser ist zurück: Tommy Barthold (links), hier mit Keeper Stefan Berger, geht nach seinem Abstecher nach Marienberg künftig wieder für Thalheim auf Torejagd.
Welche Spieler wechseln den Verein? Wo steht künftig ein neuer Trainer an der Seitenlinie? „Freie Presse“ liefert den Überblick.
Jürgen Werner
07:44 Uhr
2 min.
Leichte Entspannung bei Bränden in Griechenland
Tausende Feuerwehrleute sind in Griechenland im Einsatz.
Der Kampf gegen die Flammen in Griechenland dauert an. Die Lage ist aber deutlich besser, denn die Winde haben nachgelassen. Hoch bleibt die Gefahr großer Brände dennoch.
03.07.2025
2 min.
Fußball: Favoriten können im Erzgebirgspokal erst einmal die Füße hochlegen
Titelverteidiger Zschorlau hat in der Ausscheidungsrunde des Erzgebirgspokals ein Freilos erhalten.
Neben dem Titelverteidiger aus Zschorlau genießen fast alle Erzgebirgsligisten ein Freilos in der Ausscheidungsrunde des Erzgebirgspokals. Nur ein Duo muss schon ran.
Frank Grunert
12.08.2025
3 min.
Klein-Erzgebirge: Darum sind die Stunden für die Augustusburg gezählt
Die Augustusburg ist bereits vom Schellenberg heruntergehoben worden, wartet auf ihren Abtransport. Oliver Weinhold zeigt noch einmal die Modellnummer des Objektes im Ausstellungsverzeichnis.
Nach sechs Jahrzehnten verlässt eines der legendärsten und größten Schaustücke die Miniaturwelt des Klein-Erzgebirges in Oederan. Gibt es Ersatz für das Modell vom Wahrzeichen des Erzgebirges?
Christof Heyden
07:54 Uhr
2 min.
Hitzewelle: So heiß war es am Mittwoch im Osten
Im Osten Deutschlands werden Temperaturen von bis zu 37 Grad erreicht, bevor eine Kaltfront Abkühlung bringt.
Heißes Wetter hat den Osten Deutschlands fest im Griff. In Thüringen und Sachsen-Anhalt zeigte das Thermometer am Mittwoch stellenweise mehr als 35 Grad. Am Donnerstag könnten 37 Grad erreicht werden.
Mehr Artikel