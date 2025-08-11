Überraschungen im Fußball-Erzgebirgspokal bleiben aus

In der Ausscheidungsrunde des Kreispokals haben sich die beiden Erzgebirgsligisten schadlos gehalten. Die Absteiger Annaberg II und Marienberg II erhielten indes einen Vorgeschmack auf ihre neue Spielklasse.

Während es auf Landesebene um die ersten Punkte ging und erst am kommenden Wochenende die erste Runde des Sachsenpokals ausgespielt wird, ist es auf Kreisebene genau anders herum. Vor dem Start der Ligen stand nämlich erst noch die Ausscheidungsrunde im Kreispokal auf dem Plan. Überraschungen blieben dabei größtenteils aus.