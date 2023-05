Veilchen begeben sich als Favorit auf Torejagd

36 Punkte sind ein großer Unterschied. So viele Zähler trennen in der Fußballlandesliga der Frauen den FC Erzgebirge und das Team der Leipziger Verkehrsbetriebe voneinander. Die Veilchen sind also haushoher Favorit, wenn sie als Zweite diesen Sonntag ab 14 Uhr den Drittletzten zu Gast haben.