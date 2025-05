VfB Annaberg vor dem Spiel beim Schlusslicht: „Eigentlich kannst du nur verlieren“

Nach dem starken Auftritt beim Derby gegen Stollberg wartet auf die Kreisstädter in der Sachsenklasse nun eine vermeintlich niedrige Hürde. Doch Trainer Lars Walther mahnt.

Lediglich 3 Punkte, dafür schon 102 Gegentore und schon sicher abgestiegen – die Bilanz des BSC Rapid Chemnitz in der Sachsenklasse ist alles andere als furchteinflößend. Und auch die Spieler des VfB Annaberg werden sich noch gerne an den 7:1-Sieg aus der Hinrunde erinnern. Am Sonntag (15 Uhr) kommt es an der Irkutsker Straße zum Rückspiel,...