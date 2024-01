Vier Altersklassen kämpfen um Pokale

Nachdem bereits bei den Herren, den E-Junioren und den Ü-35-Kickern der Sieger des Erzgebirgshallencups feststehen, spielen am Wochenende die D- bis A-Junioren ihren Hallenchampion aus. Den Auftakt machen die D-Junioren am Samstag ab 10 Uhr in Olbernhau, anschließend folgen ab 15.30 Uhr die A-Junioren. Dort können sich die Kicker...