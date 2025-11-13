Von wegen Pause: Sportler aus dem Erzgebirge schnüren am Feiertag die Laufschuhe

Der 14. Vereinscross der WSG Schwarzenberg-Wildenau geht am Buß- und Bettag in gewohnter Manier an den Schanzen in Geyer über die Bühne. Anmeldungen sind nach wie vor möglich.

Der Termin ist im Vereinskalender der WSG Schwarzenberg-Wildenau seit 14 Jahren fix: Statt aufs gemütliche Sofa zieht es die Sportler am Buß- und Bettag raus in die Natur. Der 14. Vereinscross geht am kommenden Mittwoch wieder an der Schanzenanlage in Geyer über die Bühne. Der Geländelauf steht jedermann offen. Genutzt wird er oft auch von... Der Termin ist im Vereinskalender der WSG Schwarzenberg-Wildenau seit 14 Jahren fix: Statt aufs gemütliche Sofa zieht es die Sportler am Buß- und Bettag raus in die Natur. Der 14. Vereinscross geht am kommenden Mittwoch wieder an der Schanzenanlage in Geyer über die Bühne. Der Geländelauf steht jedermann offen. Genutzt wird er oft auch von...