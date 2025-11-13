Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Zum Vereinscross ruft die WSG Schwarzenberg-Wildenau kommenden Mittwoch nach Geyer.
Zum Vereinscross ruft die WSG Schwarzenberg-Wildenau kommenden Mittwoch nach Geyer. Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Aue
Von wegen Pause: Sportler aus dem Erzgebirge schnüren am Feiertag die Laufschuhe
Redakteur
Von Anna Neef
Der 14. Vereinscross der WSG Schwarzenberg-Wildenau geht am Buß- und Bettag in gewohnter Manier an den Schanzen in Geyer über die Bühne. Anmeldungen sind nach wie vor möglich.

Der Termin ist im Vereinskalender der WSG Schwarzenberg-Wildenau seit 14 Jahren fix: Statt aufs gemütliche Sofa zieht es die Sportler am Buß- und Bettag raus in die Natur. Der 14. Vereinscross geht am kommenden Mittwoch wieder an der Schanzenanlage in Geyer über die Bühne. Der Geländelauf steht jedermann offen. Genutzt wird er oft auch von...
Mehr Artikel