Vor Lößnitz liegt ein knackiger Endspurt

Gegen Favoriten haben die Landesligafußballer des FC Lößnitz zuhause in dieser Saison schon das eine oder andere Mal gut ausgesehen. So war es auch am Sonnabend gegen den VfB Glauchau wieder. Rund 100 Zuschauer erlebten einen rassigen Kick, der letztlich mit einem torlosen Remis endete. "Ja und nein", sagte FCL-Coach Enrico Kern auf...